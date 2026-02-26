Xi Jinping recibió al canciller alemán Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió el día de ayer en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai, en Beijing, con el líder chino, Xi Jinping, con el objetivo de reforzar los lazos con su mayor socio comercial. Entre los frutos de este encuentro, Merz señaló que obtuvo el compromiso de China de importar más productos de alta calidad desde Alemania. De esta manera, Alemania se acerca a China en medio de las tensiones de Estados Unidos con Europa bajo la administración de Donald Trump.

En su primer viaje al gigante asiático desde que asumió el cargo, Merz afirmó ante Xi: “Hay desafíos de los que deberíamos hablar hoy, pero el marco en el que operamos es excepcionalmente bueno y hemos trabajado muy bien juntos durante las últimas décadas”. Xi le correspondió al asegurar que “cuanto más turbulento y complejo se vuelve el mundo, más deben fortalecer China y Alemania la comunicación estratégica y mejorar la confianza”. Merz, quien viajó a Beijing con una numerosa delegación de empresarios, promocionó el viaje como una “gran oportunidad” para estrechar lazos económicos con el gigante asiático y se mostró a favor de reanudar “muy pronto” las consultas conjuntas entre ambos gobiernos, interrumpidas por un cambio de administración en Alemania y la pandemia del Covid-19.

Por su parte, el presidente chino se mostró abierto a llevar la relación a “nuevos niveles”, tras destacar que “siempre ha concedido gran importancia a las relaciones chino-alemanas”. Vale recordar, que China, la segunda economía del mundo, superó a Estados Unidos el año pasado al convertirse en el mayor socio comercial de Alemania. Antes del encuentro con el líder Chino, Merz se reunió con el primer ministro, Li Qiang, en el opulento Gran Salón del Pueblo de Beijing, donde ambas partes firmaron cinco acuerdos y memorandos, sobre temas muy específicos relacionados con el cambio climático y seguridad alimentaria.

Por lo pronto, está estipulado que el día de hoy Merz conozca el centro tecnológico de Hangzhou, donde visitará Unitree Robotics, uno de los principales desarrolladores de robots humanoides de China.