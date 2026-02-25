El G7 reafirmó su apoyo a Ucrania

Los dirigentes de los países del G7, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, reafirmaron su “apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y de su derecho a existir”, cuando se cumplen cuatro años del inicio del conflicto. “Expresamos nuestro apoyo continuo a los esfuerzos realizados por el presidente Trump para alcanzar estos objetivos poniendo en marcha un proceso de paz y llevando a las partes a entablar conversaciones directas”, declaran los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

Esta declaración es la primera expresión conjunta del G7 sobre Ucrania a nivel de dirigentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, apunta Francia, que preside este año este grupo de países industrializados. “Europa tiene un papel de liderazgo que desempeñar en este proceso, junto con otros socios”, dijeron. Según un comunicado divulgado el día de ayer por el cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, una treintena de dirigentes de países aliados de Ucrania pidieron a Rusia que acepte un “alto al fuego total e incondicional”. Los dirigentes de la “coalición de voluntarios”, que incluye a países como Francia, Reino Unido y Alemania, también señalaron el “alto precio que Rusia ha pagado por unas ganancias mínimas en el campo de batalla, con cerca de medio millón de víctimas solo en el último año”.

Bajo este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los detalles de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión ucraniana a la Unión Europea (UE) y que él exige que sea en una “fecha clara”, de cara al 2027. “Es cierto que queremos una vía rápida para la adhesión y estamos agradecidos por el gran apoyo y por el estatus de país candidato, entre otras cosas, por parte de las instituciones de la UE”, mencionó.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo señaló al respecto que el apoyo europeo va más allá de la ayuda inmediata, porque “el futuro de Ucrania está en la UE”, ya que “una Ucrania próspera y democrática, anclada en la UE es una garantía de seguridad para toda Europa y uno de los elementos clave del proceso de paz”.