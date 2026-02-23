Trump prioriza la escalada militar y quedó al borde de una guerra con Irán

Donald Trump ha puesto a Estados Unidos al borde de una guerra con Irán, incluso mientras sus asesores lo instan a centrarse más en las preocupaciones económicas de los votantes, destacando los riesgos políticos de una escalada militar antes de las elecciones intermedias de este año.

Trump ha ordenado un gran despliegue de fuerzas en Medio Oriente y los preparativos para un posible ataque aéreo de varias semanas contra Irán. Sin embargo, no ha explicado en detalle al público por qué podría estar llevando al país hacia su acción más agresiva contra la República Islámica desde la revolución de 1979. La obsesión de Trump con Irán se ha convertido en el ejemplo de cómo la política exterior, incluyendo el uso extensivo de la fuerza militar bruta, encabezó su agenda en los primeros 13 meses de su mandato, a menudo eclipsando problemas internos como el costo de vida, que, según las encuestas de opinión pública, son prioridades mucho mayores para la mayoría de los estadounidenses.

Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, a pesar de la retórica belicosa de Trump, aún no existía un “apoyo unificado” dentro de la administración para proceder con un ataque contra Irán. Los asesores de Trump también son conscientes de la necesidad de evitar enviar un “mensaje distraído” a los votantes indecisos, más preocupados por la economía, declaró el funcionario bajo anonimato.

Los asesores de la Casa Blanca y los responsables de la campaña republicana quieren que Trump se centre en la economía, un punto que se destacó como el principal tema de campaña en una sesión informativa privada esta semana con numerosos secretarios del gabinete, según una persona que asistió. Trump no estuvo presente. Un segundo funcionario de la Casa Blanca, en respuesta a preguntas de Reuters para esta nota, afirmó que la agenda de política exterior de Trump “se ha traducido directamente en victorias para el pueblo estadounidense”.

“Todas las acciones del presidente priorizan a Estados Unidos, ya sea haciendo que el mundo entero sea más seguro o aportando resultados económicos a nuestro país”, declaró el funcionario. Las elecciones de noviembre decidirán si el Partido Republicano de Trump mantiene el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.