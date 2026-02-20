El expríncipe Andrés quedó “en libertad bajo investigación”

La Policía británica arrestó ayer a Andrew Mountbatten-Windsor, conocido públicamente como el expríncipe y hermano del Rey Calos III, bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en el marco de una investigación vinculada a Jeffrey Epstein, el fallecido pedófilo convicto.

Diez horas más tarde, fue liberado bajo investigación, según confirmaron las autoridades. La imagen del hijo de Isabel II saliendo en la parte trasera de un vehículo policial marcó un hecho histórico para el Reino Unido: por primera vez en la monarquía contemporánea un miembro de la familia real fue detenido.

En un breve comunicado difundido mientras se conocía la noticia del arresto, el rey Carlos III afirmó que seguía los acontecimientos “con la más profunda preocupación” y sostuvo que “la ley debe seguir su curso”.

"La Policía de Thames Valley ha abierto una investigación por un delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", dijo la fuerza policial en un comunicado en la red social X.

Uno de los puntos de la investigación gira en torno a la posibilidad de que el príncipe hubiera compartido información confidencial del gobierno británico durante su etapa como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión.

Entre 2001 y 2011, Andrés ocupó ese cargo y realizó numerosos viajes oficiales financiados con fondos públicos. La hipótesis que ahora analizan los investigadores es si, aprovechando su posición, facilitó contactos estratégicos o documentación sensible al entorno de Epstein.

Otro de los elementos que provocaron conmoción fue la posibilidad de que Epstein hubiera colaborado en la agenda oficial del príncipe durante viajes diplomáticos.

La palabra de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el arresto del expríncipe Andrés en relación con el escándalo de Jeffrey Epstein como “muy triste” y lamentó el impacto que este episodio tiene para la familia real británica.

“Creo que es una pena. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”, expresó Trump a periodistas mientras viajaba a bordo del Air Force One.