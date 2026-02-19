Sigue sin haber avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania iniciadas el pasado martes para intentar el alto al fuego concluyeron al mediodía de ayer en Ginebra, sin avances políticos significativos. De hecho, la segunda jornada, en donde intervino Estados Unidos, concluyó de manera abrupta. “Podemos ver que se han logrado avances, pero, por ahora, las posiciones difieren porque las negociaciones fueron difíciles”, indicó Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania. Más temprano, el líder ucraniano compartió en X imágenes de una videoconferencia con su delegación en Ginebra, con un mensaje en el que abogaba por “una paz real”, recordando que los negociadores tienen como “prioridad” las “garantías de seguridad” para Ucrania.

Zelenski había pedido a su delegación “hacer todo lo posible” para que los acercamientos fueran “productivos” y aumentaran “las posibilidades de alcanzar soluciones pacíficas”. No obstante, acusó a Rusia de “intentar alargar unas negociaciones que ya podrían haber llegado a su fase final”. El líder de la delegación ucraniana en Ginebra, Rustem Umerov, describió las conversaciones como “intensas y sustanciales”. Aunque habló de avances y “aclaraciones”, se abstuvo de revelar más detalles al considerarlo aún precipitado. Así, Zelenski solicitó “un informe detallado tras todas las reuniones” mantenidas por su equipo. El gobierno ucraniano explicó que las posiciones diferentes que persisten con Rusia radican en el reparto de la región del Donbass y el control de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por las fuerzas rusas desde los primeros días de la guerra.

Del otro lado de la mesa, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, también declaró que las conversaciones habían sido “difíciles, pero profesionales” e indicó que “próximamente” se celebrarían nuevas negociaciones. Por último, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff aseguró que la ronda de encuentros en Suiza “ha permitido avances significativos”. “Ambas partes han acordado informar a sus respectivos líderes y continuar sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo”, describió.