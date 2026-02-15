Logran controlar el incendio de gran magnitud en una refinería en Cuba

Un incendio de gran magnitud, acompañado de una densa columna de humo negro, afectó las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana.

El Ministerio de Energía y Minas cubano indicó que el fuego se inició en uno de los almacenes de la refinería.

En tanto, el director de la instalación, Maikel David Cabrera, señaló a los medios estatales que el siniestro ocurrió en un almacén de productos químicos “en desuso” y que las “llamas no alcanzaron depósito de combustible alguno” ni se extendieron a otras áreas.

A su vez, Cabrera añadió que la refinería trabaja con normalidad después del incidente. Por el momento, las autoridades cubanas no han informado las causas del incendio.

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación energética que se nacionalizó en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado.

El incendio se produce en plena crisis energética. Desde mediados de 2024 la isla sufre prolongados apagones diarios. Cuba corre el riesgo de quedarse a oscuras desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó restringir las entregas de petróleo a la isla.

Vale resaltar que el país caribeño, de 9,6 millones de habitantes, perdió a su principal proveedor de petróleo tras la captura el 3 de enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno garantizaba el envío de combustible a la isla.