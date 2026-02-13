Decretaron el estado de emergencia en Colombia por las inundaciones

El Gobierno de Colombia decretó el estado de emergencia ante las intensas lluvias que afectaron a ocho departamentos del norte y la región Caribe, donde al menos 22 personas murieron y más de 120.000 resultaron afectadas.

Las precipitaciones, calificadas como atípicas para la temporada, provocaron el desbordamiento de ríos y una represa, con especial impacto en el departamento de Córdoba.

La decisión quedó consignada en el Decreto 0150, con una vigencia inicial de 30 días, durante los cuales el Gobierno podrá expedir normas con fuerza de ley para movilizar recursos, modificar presupuestos y acelerar la respuesta estatal frente a una emergencia que ya es considerada una de las más graves de los últimos años en el Caribe y el noroccidente del país.

Según datos oficiales, más de 4.300 viviendas quedaron destruidas y cerca de 300.000 hectáreas permanecen inundadas, muchas de ellas destinadas a la ganadería y la agricultura. El gremio ganadero informó además la muerte de al menos 1.200 cabezas de ganado, lo que agrava el impacto económico en la región.