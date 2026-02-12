Netanyahu firmó su adhesión a la Junta de la Paz

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó el día de ayer, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.

Vale recordar, que la Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que se creó para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hizbulá. Por su parte, Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales. “Nuestro país, Irán, no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la agresión, pero mantenemos el diálogo con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para establecer la paz y la tranquilidad en la región. No buscamos adquirir armas nucleares. Lo hemos declarado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación”, remarcó al respecto el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.