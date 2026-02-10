Se agrava la crisis en Cuba

La suspensión de la venta de diésel, el cierre de algunas oficinas y hoteles y la limitación del transporte y los servicios públicos forman parte de un estricto paquete de medidas de emergencia que comenzó a aplicar el gobierno cubano para afrontar el bloqueo petrolero de Estados Unidos. La crisis ha tocado tal nivel, que el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel tuvo que advertir a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que desde ayer el país se queda sin combustible para aviación. “Hasta que las condiciones lo permitan, se pospondrán las ventas de combustibles en pesos cubanos y la comercialización de diésel en dólares para los ciudadanos”, indicó la corporación Cimex, del conglomerado empresarial Gaesa.

El viceprimer ministro, Óscar Pérez-Oliva Fraga había adelantado el pasado viernes que se priorizará el poco combustible con el que cuenta la nación para “los servicios esenciales”, la generación de electricidad, los servicios de salud, el abastecimiento de agua, las actividades de defensa y para “garantizar la sostenibilidad de aquellos sectores que generen ingresos en divisas”, como el turismo.

Bajo este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó como “muy injusto” que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población. “Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta”, sostuvo la líder mexicana. Por su parte, el gobierno ruso de Vladimir Putin mencionó: “Las tácticas asfixiantes empleadas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos discutiendo con nuestros amigos cubanos las posibles maneras de resolver estos problemas, o al menos brindar toda la asistencia posible”.