Trump criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl y lo calificó como “una falta de respeto para el país”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, al que calificó como “uno de los peores de la historia” y una “falta de respeto para el país”.



A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump sostuvo que la presentación “no tiene sentido” y representa una “afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, al alejarse —según afirmó— de los valores de éxito, creatividad y excelencia que deberían caracterizar a un evento de alcance global como el Super Bowl.



Entre sus principales cuestionamientos, el mandatario señaló que “no se entiende lo que el artista dice” y calificó el estilo de baile como “asqueroso”. Además, expresó su preocupación por el impacto del espectáculo en los niños que siguieron la transmisión tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Críticas a los medios y a la NFL



Trump también apuntó contra los medios de comunicación, anticipando que el show recibirá elogios por parte de lo que denominó “los medios de noticias falsas”, a quienes acusó de estar desconectados del “mundo real”.



El mensaje presidencial no se limitó al plano cultural. En el mismo posteo, Trump aprovechó para cuestionar decisiones deportivas de la NFL y exigió cambios inmediatos en el reglamento: “La NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de kickoff”, escribió.



