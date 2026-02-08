Elecciones en Japón: Sanae Takaichi afianza su poder

El Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por la primera ministra Sanae Takaichi, se encamina a una victoria contundente en las elecciones anticipadas de este domingo. Según estimaciones de la emisora pública NHK, el oficialismo podría superar los 300 escaños en la Cámara de Representantes, muy por encima de los 233 necesarios para la mayoría, y junto a su socio, el Partido de la Innovación de Japón, alcanzar hasta dos tercios de los 465 lugares.

El resultado marcaría un repunte significativo respecto de los comicios de 2024, cuando el oficialismo sufrió un revés. Las proyecciones de otras cadenas japonesas coinciden en que el PLD habría logrado incluso una mayoría por sí solo, consolidando la figura de Takaichi y otorgándole margen para impulsar reformas de corte conservador en los próximos meses.