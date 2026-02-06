Colombia negocia con Ecuador para frenar aranceles

Ecuador y Colombia llevan adelante una negociación en busca de solucionar la crisis comercial por la imposición de aranceles mutuos del 30%, aseguró en las últimas horas la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien reiteró la disposición de revisar la medida

“Hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta y debemos reunirnos en este fin de semana o a más tardar la próxima semana los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo sobre esas controversias”, anunció la canciller Villavicencio desde Washington en declaraciones a Blu Radio de Colombia.

La tensión entre los países vecinos se desató tras una imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30 por ciento a las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de cooperación de su vecino en el control de la seguridad fronteriza. También alegó una balanza deficitaria en el comercio bilateral de unos 850 millones de dólares

En respuesta, el gobierno colombiano impuso una medida equivalente para 20 productos, suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera.

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el pasado martes desde Washington que propuso a su homólogo Donald Trump, con quien mantuvo una reunión, que intente mediar en la disputa comercial con Ecuador.