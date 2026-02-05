Trump retiró a 700 agentes de Minnesota

Alrededor de 700 de los aproximadamente 3.000 agentes federales desplegados por el gobierno de Donald Trump en Minnesota serán retirados. En una rueda de prensa llevada a cabo el día de ayer, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, aseguró que la reducción en casi un 20% de los agentes migratorios que la administración envió a la ciudad de Minneapolis ocurrirá debido a que las autoridades locales han aumentado la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Por tanto, sostiene, se necesitan menos oficiales para detener a presuntos inmigrantes indocumentados.

“Mi objetivo es, con el apoyo del presidente Trump, lograr una reducción completa. Y poner fin al aumento de personal lo antes posible. Una reducción completa dependerá de la cooperación continua de las fuerzas del orden estatales y locales y de la disminución de la violencia, la retórica y los ataques”, declaró Homan. Pese al anuncio sobre reducir el número de agentes migratorios en Minneapolis, Homan subrayó que solo se trata de una reestructuración, ya que la amplia ofensiva en las denominadas Ciudades Gemela, Minneapolis y Saint Paul, se mantiene. “Para ser claros, el presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante su administración y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país”, remarcó.

El anuncio ocurre tras constantes protestas de los ciudadanos contra una presencia que ha provocado dos muertes a tiros de estadounidenses inocentes, y la detención y acoso de residentes, incluido menores en edad escolar. Vale recordar, que Trump ha desplegado miles de agentes de inmigración armados en Minneapolis y sus alrededores este año, lo que ha provocado protestas de la población contra el gobierno federal, así como el tajante rechazo del gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.