Explotó un camión que transportaba gas en Chile

Un camión que transportaba gas líquido en la comuna de Renca, en Santiago de Chile, perdió el control e impactó las barreras de contención de la ruta donde transitaba, causando daños a siete automóviles y provocando la muerte de al menos cuatro personas.

“Producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos”, señaló el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una rueda de prensa desde Rapa Nui, donde se encuentra de visita oficial.

Por su parte, desde Carabineros de Chile señalaron que “a raíz de la colisión y posterior emergencia, el fuego alcanzó además a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector. Actualmente el incendio se mantiene activo y está siendo combatido por personal de Bomberos”, señaló el director de tránsito, carreteras y seguridad vial, General Víctor Vielma, en una rueda de prensa.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, detalló por su parte que varios heridos se encuentran en riesgo vital, por lo que es posible que la cantidad de fallecidos aumente.