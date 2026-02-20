José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú

El Congreso de Perú eligió al legislador José María Balcázar como el octavo presidente del país en una década, reemplazando a otro líder interino que fue destituido por acusaciones de corrupción apenas cuatro meses después de asumir el mandato.

Balcázar, un exjuez de 83 años y que representa al partido izquierdista Perú Libre, derrotó a otros tres candidatos con la mayoría de los miembros de la legislatura.

La elección ocurre tras la remoción de José Jerí, envuelto en un escándalo por citas no registradas con empresarios chinos.

La votación contó con la participación de 113 congresistas. Balcázar obtuvo 64 votos, mientras que María del Carmen Alva alcanzó 46 adhesiones. El escrutinio registró tres votos viciados y ninguno en blanco, reflejando un alto nivel de concurrencia y una marcada polarización en el Parlamento.

Al asumir la presidencia, Balcázar dirigió un mensaje a la nación en el que priorizó la estabilidad institucional y la convocatoria a elecciones.

“Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, afirmó. Además, aseguró la continuidad de la política económica como eje central para preservar la estabilidad durante el período de transición.

Balcázar es abogado de profesión, con estudios de posgrado y más de cuatro décadas de trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Además, desarrolló funciones en el Poder Judicial entre 1982 y 2021. Según registros oficiales, no presenta sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.

Desde 2021, el actual Parlamento destituyó a tres presidentes: Pedro Castillo, Dina Boluarte y Jerí. Las remociones se basan habitualmente en la interpretación constitucional de la cláusula de “incapacidad moral”.