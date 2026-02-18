Irán afirmó haber alcanzado un entendimiento con Estados Unidos

Irán y Estados Unidos retomaron este martes en Ginebra las negociaciones nucleares indirectas, en medio de crecientes tensiones militares, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán logró un entendimiento sobre los principios rectores del diálogo, aunque advirtió que aún queda trabajo por hacer antes de un acuerdo definitivo. Esta segunda ronda de conversaciones se llevó a cabo tras varios meses sin contactos formales tras la escalada militar de junio de 2025.

Por su parte, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, dijo que no negociará con Estados Unidos el alcance y el tipo de misiles que la República Islámica tiene en su poder porque un país “sin armamento disuasorio queda a merced de sus enemigos”. “Los estadounidenses, al intervenir en la cuestión del armamento, dicen que ustedes no deben tener cierto tipo o alcance de misiles, cuando en este asunto le corresponde únicamente al pueblo iraní y no les incumbe a ellos”, dijo el religioso en un evento en Teherán. La máxima autoridad política iraní consideró que es “necesario y obligatorio” que los países cuenten con armamento disuasorio. “Cualquier país sin armamento disuasorio queda a merced de sus enemigos”, aseguró.