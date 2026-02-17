Alemania busca que los países europeos ahorren más para defensa

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, instó al resto de países europeos, y en particular a Francia, a adoptar medidas de ahorro para poder cumplir con el objetivo de la OTAN de invertir el 5% de su PBI en gasto militar, con la meta de alcanzar unas capacidades de defensa que calificó de “existenciales”. “Este llamamiento va a todos los países europeos. Serán necesarias discusiones abiertas y sinceras. Quién habla hoy de independencia de Estados Unidos tiene que hacer primero los deberes en casa y Europa tiene ahí muchas tareas pendientes”, declaró el político. El ministro conservador rechazó la posibilidad de emitir deuda común para financiar el aumento del gasto en defensa y recordó a sus socios que el objetivo del 5% aprobado en la cumbre de la OTAN en La Haya se refería a “prestaciones nacionales”.