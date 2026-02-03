Todo listo para el encuentro entre Petro y Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó el pasado domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el día de hoy en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos. Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado especial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada ‘lista Clinton’, Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero del año pasado cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un “trato indigno” para sus connacionales. Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.

Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores. Según la Presidencia de Colombia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.