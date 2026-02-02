Zelenski anunció nuevos diálogos con Rusia

Las delegaciones de Ucrania y Rusia volverán a sentarse en la mesa de negociaciones este miércoles y jueves en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, con mediación de Estados Unidos. La noticia la confirmó el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Los negociadores de Ucrania y Rusia intentarán abordar una vez más el escollo principal de los acercamientos sobre los territorios ucranianos en el Donbass, al este del país, que el Kremlin conquistó en el transcurso de la guerra. Putin quiere el control oficial de la región, ante la negativa de Kiev para esa concesión territorial. “Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra”, sostuvo el líder ucraniano.

Bajo este contexto, los ataques continúan. Las autoridades ucranianas cifraron en 12 muertos y 16 heridos, de los cuales nueve se hallan graves, el balance del ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central de Dnipropetrovsk, que alcanzó a un autobús que transportaba a mineros que volvían de trabajar. El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de una empresa en el distrito de Pavlograd. “Unos drones rusos atacaron un autobús ordinario que transportaba a mineros. Por desgracia, hay muchos muertos. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos”, remarcó Zelenski. Desde el jueves pasado no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado. De hecho, la noche del sábado ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.