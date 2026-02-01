Israel bombardeó Gaza: 32 muertos

Al menos 32 palestinos murieron ayer en Gaza, entre ellos siete niños, debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave pese al alto el fuego en vigor, confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil.

“Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires (muertos) de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. El número de muertos desde la madrugada de hoy asciende a 32, la mayoría de ellos niños y mujeres”, detalló en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.

En un comunicado, Israel dijo que realizó los ataques en respuesta a un incidente ocurrido el viernes, en el que ocho combatientes palestinos salieron de un túnel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, lo que vulnera el acuerdo de tregua.

Todo esto sucede a pocas horas de la apertura anunciada para este domingo del puesto fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, para permitir un paso limitado y controlado de personas. Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.