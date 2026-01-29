México suspendió el envío de petróleo a Cuba

El gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, confirmó suspensiones en el envío de petróleo mexicano a Cuba, en medio de tensiones geopolíticas y presiones de Estados Unidos. Esta decisión se trata de una señal relevante en un momento de alta sensibilidad geopolítica y de creciente presión desde Estados Unidos para frenar el suministro energético a la isla. Vale remarcar, que Trump ha confirmado públicamente su deseo de aislar a Cuba de varios suministros. De igual manera, desde México afirmaron que se trata de decisiones contractuales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y no de un giro político o “presiones externas”.

Sheinbaum sostuvo que la decisión se dio por los vaivenes habituales en la relación comercial y fue también una “decisión soberana” tanto del Estado mexicano como de Pemex, y rechazó que obedezca a consideraciones políticas externas. “Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba, así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió”, mencionó la mandataria. Al ser consultada de manera expresa sobre la suspensión de un envío reciente, la mandataria evitó confirmar si el freno es total o temporal y subrayó que este tipo de ajustes han ocurrido en otros momentos de la relación bilateral. “La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, remarcó.

Pese a reconocer las suspensiones, la mandataria aseguró que México mantendrá su postura de solidaridad con La Habana, que enfrenta una crisis energética cada vez más severa con constantes cortes de energía en todo el territorio nacional, que entorpece los intentos de avance de su economía. Es valioso recordar, que la situación en la isla se agravó tras la paralización casi total de los envíos de crudo desde Venezuela, luego del operativo militar de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. En ese nuevo escenario regional, México pasó a ocupar un lugar central como proveedor clave de combustible para Cuba, junto con Rusia.