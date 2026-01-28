Confirman más de seis mil muertos en Irán por las protestas

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, anunció que ha podido verificar hasta ahora un total de 6.126 personas muertas en Irán en medio de las movilizaciones antigubernamentales, que se extendieron desde el pasado diciembre a lo largo del país. El grupo civil asegura que cada muerte ha sido confirmada con una red de activistas sobre el terreno en dicho país. Entre las víctimas se encuentran 5.777 manifestantes, 214 miembros de fuerzas de seguridad afiliadas al gobierno, 86 niños y 49 civiles que no se manifestaban. Además, indicó que la represión en esas protestas ha dejado 41.800 personas arrestadas. Por lo pronto, los datos aún no han podido ser verificados por otra fuente independiente, en medio de las restricciones de comunicación, que incluye el corte de internet y del acceso a llamadas.