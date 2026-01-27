Hundimiento de un barco en Filipinas deja al menos 15 muertos
La embarcación transportaba más de 300 pasajeros.
Al menos 15 personas murieron en el sur de Filipinas al hundirse un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo. Además otras 28 personas permanecen desaparecidas. Las autoridades de Basilán difundieron una lista de las personas a bordo de la embarcación identificadas hasta el momento, todas ellas de nacionalidad filipina. De acuerdo con el registro, viajaban en la embarcación al menos 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores, y entre los fallecidos figuran una mujer y un bebé de seis meses. “Las operaciones de rescate están siendo reforzadas por embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales competentes y unidades del gobierno local”, indicaron. Este tipo de tragedias suelen suceder en esta región, de hecho, cada año decenas de personas fallecen por estos accidentes.