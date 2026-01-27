Hundimiento de un barco en Filipinas deja al menos 15 muertos

Al menos 15 personas murieron en el sur de Filipinas al hundirse un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo. Además otras 28 personas permanecen desaparecidas. Las autoridades de Basilán difundieron una lista de las personas a bordo de la embarcación identificadas hasta el momento, todas ellas de nacionalidad filipina. De acuerdo con el registro, viajaban en la embarcación al menos 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores, y entre los fallecidos figuran una mujer y un bebé de seis meses. “Las operaciones de rescate están siendo reforzadas por embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales competentes y unidades del gobierno local”, indicaron. Este tipo de tragedias suelen suceder en esta región, de hecho, cada año decenas de personas fallecen por estos accidentes.