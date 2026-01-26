Se registraron 800 mil violaciones a mujeres desde que empezó la guerra en Sudán

Las mujeres son las principales víctimas de los abusos en la guerra de Sudán, donde sufren “la peor violencia sexual del mundo” y otros delitos cometidos con impunidad, alertó a la Afp la ministra de Asuntos Sociales de este país africano. Sudán, una nación del noreste de África de más de 51 millones de habitantes, sufre una guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023.

El conflicto ya dejó decenas de miles de muertos y provocó “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). La contienda también desplazó a unos 11 millones de personas y se caracteriza por el uso generalizado de la violencia sexual. Existe en ambos bandos, pero es “sistemática” entre los paramilitares de las FAR, que la utilizan “como arma de guerra” con fines de “limpieza étnica”, denunció Sulaima Ishaq al Jalifa, una activista que se unió recientemente al gobierno respaldado por el ejército.

Los abusos contra las mujeres, añadió, suelen ir acompañados de saqueos y agresiones, y a menudo se denuncian violaciones perpetradas “bajo la mirada de los familiares”.”No hay límite de edad. Una mujer de 85 años podría ser violada, un niño de un año podría ser violado”, declaró esta psicóloga de formación a la Afp en su casa de Puerto Sudán.

Se han registrado más de mil 800 violaciones desde que empezó la guerra, en abril de 2023, hasta octubre de 2025, según datos de su ministerio. Las cifras no incluyen las atrocidades cometidas en las regiones de Darfur y Kordofán desde finales de octubre. La ONU lleva meses expresando su preocupación por la violencia de las FAR hacia las comunidades no árabes de la región de Darfur, en el oeste del país.

Más de tres cuartas partes de los actos violentos (77 por ciento) son violaciones atribuidas en 87 por ciento a las FAR, recoge un informe reciente de la red Siha, que defiende los derechos de las mujeres en el Cuerno de África.