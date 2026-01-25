Capturaron a un presunto miembro de Hamás en Berlín

Las autoridades alemanas arrestaron en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo a Mohammad S., de 36 años, acusado de integrar Hamás y de organizar atentados en Europa.

Según la Fiscalía, el sospechoso compró unos 300 cartuchos de munición en agosto, presuntamente destinados a ataques coordinados con otros cómplices. El hombre será presentado ante el Tribunal Supremo para definir su prisión preventiva.