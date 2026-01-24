Una fractura del carril habría sido la causante del accidente ferroviario en España

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España (CIAF) informó que considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado. “Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”, indicó la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ha costado la vida a 45 personas.

La CIAF explicó que además de las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado se detectaron otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

El suceso se convirtió en el más trágico de los últimos años del país europeo. Vale recordar, que los últimos tres vagones del tren de la compañía Iryo, que viajaba con 317 personas a bordo, se salieron de la vía ferroviaria y 20 segundos después, otro tren de la compañía Renfe, que circulaba a 200 kilómetros por hora con 184 pasajeros, impactó con los vagones y también se descarriló.