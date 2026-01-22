Trump exigió una negociación “inmediata” por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió en el Foro de Davos “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN. “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”, sostuvo.

“Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”, mencionó. En este sentido comentó que tanto Estados Unidos como otras naciones europeas habían adquirido a lo largo de la historia otros territorios, y por ende no habría nada malo en comprar este territorio autónomo danés. “Supone un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos de América, y ha sido nuestra política durante siglos evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio, y lo hemos hecho con mucho éxito”, remarcó.

Dentro de su discurso, también dijo que Europa debe “corregir su dirección” y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico.