Fuertes respaldos a Groenlandia

En el Foro de Davos Mark Carney, el primer ministro de Canadá, mostró su firme apoyo a Groenlandia, en medio de la tensión existente con esta isla y Estados Unidos. El político también advirtió que el mundo está viviendo “una ruptura”. “Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia”, sostuvo Carney, quién luego agregó: “Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable. Nuestro país se opone de forma rotunda a los aranceles sobre Groenlandia”.

Para encontrar una salida a la crisis, Carney pidió “conversaciones enfocadas en alcanzar los objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico”. También se refirió a su mirada de la política global, que de acuerdo con el primer ministro canadiense no volverá a la normalidad que existía antes de que asumiera Donald Trump su segundo mandato en Estados Unidos. Canadá fue uno de los primeros países en “escuchar el llamado de atención” que mostraba que se estaba produciendo un cambio. Carney afirmó que su país se había beneficiado de una era de “hegemonía estadounidense”, pero que ahora tenía que dar un giro, pues cada vez más las grandes potencias usan su poder económico para conseguir sus objetivos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mencionó: “Consideramos al pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo. Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”. La política alemana subrayó la necesidad de ser “estratégicos” en la forma de abordar esta cuestión y aseguró que Europa está “plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos” en materia de seguridad en el Ártico, que sólo puede lograrse “de forma conjunta”. En ese sentido, y ante el anuncio de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia, la democristiana alemana aseguró que son “un error”.