Accidente de tren en España deja al menos 40 muertos

En accidente entre dos trenes de alta velocidad en Andalucía, España, dejó un saldo fatal de al menos 40 muertos. Los últimos tres vagones del tren de la compañía Iryo, que viajaba con 317 personas a bordo, se salieron de la vía ferroviaria y 20 segundos después, otro tren de la compañía Renfe, que circulaba a 200 kilómetros por hora con 184 pasajeros, impactó con los vagones y también se descarriló. Los hechos registrados cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, constituyen el cuarto siniestro ferroviario más grave en la historia de España. Además de los fallecidos, hay más de 150 heridos.

Entre los lesionados, 43 permanecen hospitalizados, 12 de ellos en unidades de cuidado intensivo y nueve en estado grave, según informó el servicio de emergencias de Andalucía. Las labores para acceder a algunas partes de los trenes se prolongaron a lo largo de todo el día de ayer, con ayuda de maquinaria y taladros con las que los bomberos intentan remover los obstáculos.

Los motivos se encuentran bajo investigación. De igual manera, medios locales informaron que los técnicos identificaron desgaste en la unión entre las secciones, conocida como eclisa, lo que indicaría que la falla ya existía desde hacía tiempo. Previamente, el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, insistió en una rueda de prensa en que el accidente es “raro y difícil de explicar”, dado que el tramo Madrid-Sevilla, donde se produjo el siniestro, había sido renovado en un proyecto que finalizó en mayo, con una inversión de 700 millones de euros. “El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta”, afirmó por su parte el mandatario Sánchez. A su vez, también hizo un llamado a la ciudadanía a que “atiendan y accedan a la información oficial y a medios de comunicación contrastados”.