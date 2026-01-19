Encontraron restos del avión desaparecido en Indonesia

Las autoridades de Indonesia informaron del hallazgo de “varias piezas” del avión turbohélice de Indonesian Air Transport que el sábado perdió el contacto con una torre de control en la región centro este del archipiélago, con 10 personas a bordo. Los rescatistas, sin embargo, no encontraron a los pasajeros y la búsqueda, en la que participan más de mil especialistas. El equipo de búsqueda y rescate encontró entre los restos lo que se cree es el fuselaje, la cola y las ventanillas, indicó en conferencia de prensa Muhammad Arif, jefe de la agencia de socorro de Makassar. “Nuestra prioridad actual es encontrar a las víctimas, y esperamos que haya algunos que podamos evacuar a salvo”, agregó Arif. Por lo pronto, el jefe militar local, Bangun Nawoko, explicó que las tareas de rescate se vieron afectadas por el terreno escarpado y la niebla espesa que dificulta el avance de los rescatistas.