Macron rechazó las amenazas arancelarias de Trump por la disputa en Groenlandia

Emmanuel Macron salió al cruce de Donald Trump y calificó como “inaceptables” las amenazas de nuevos aranceles vinculadas a la cuestión de Groenlandia. El presidente francés utilizó su cuenta en la red social X para remarcar que Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, y que en ese marco decidió participar del ejercicio militar organizado por Dinamarca en la isla.

“Ninguna intimidación o amenaza influirá en nosotros”, subrayó Macron, en respuesta al anuncio del mandatario estadounidense de imponer desde el 1 de febrero un arancel del 10 por ciento a todos los productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Según lo adelantado, el impuesto podría elevarse al 25 por ciento en junio si no se alcanza un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia.