Desapareció un avión con 11 personas a bordo en Indonesia

Un avión de pasajeros con 11 personas a bordo perdió contacto con el control terrestre ayer cuando se aproximaba a una región montañosa entre la isla principal de Java, en Indonesia, y la isla de Sulawesi, según informaron las autoridades.

El ATR 42-500 de turbohélice operado por Indonesia Air Transport se dirigía de Yogyakarta a la ciudad capital de Sulawesi del Sur cuando desapareció del radar.

Según la Dirección General de Transporte Aéreo, el Control de Tráfico Aéreo perdió la comunicación cuando viajaban 7 tripulantes y 3 pasajeros.

“Se ha organizado una búsqueda de seguimiento con helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en coordinación con la Agencia Nacional de Búsqueda y rescate”, detalló la autoridad aeronáutica.

El operativo, suspendido durante la noche, se concentra en las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, en Sulawesi del Sur, una zona situada al este de Borneo.