Detienen en México a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Autoridades mexicanas detuvieron ayer en el estado de Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, y por quien se ofrecían 250.000 dólares de recompensa.

El director del FBI, Kash Patel, precisó en un comunicado que Castillo fue visto cruzando la frontera de Nogales, Arizona, a México, el 16 de agosto de 2016 y tras casi una década de investigaciones, fue localizado y detenido en Pachuca, Hidalgo, el 16 de enero pasado.

De acuerdo con el FBI, Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Charlotte, Carolina del Norte.

El cuerpo de la joven fue hallado en el condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016. En noviembre de ese año se emitió una orden de arresto estatal y, en febrero de 2017, una orden federal por fuga ilegal.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó del arresto y precisó que tiene “fines de extradición”.

“El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250.000 dólares por información que llevara a su captura. Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, señaló el funcionario.