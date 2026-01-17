Cubanos marcharon ante la embajada de EE. UU. por la muerte de 32 militares

Miles de cubanos marcharon ayer a modo de protesta frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en el segundo día de las honras fúnebres de 32 militares muertos en Caracas durante la sorpresiva operación que concluyó con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Las autoridades cubanas calificaron en reiteradas ocasiones de "secuestro" la captura del dirigente socialista y su esposa, al tiempo que rechazaron cualquier tipo de conversación con Trump que no respete la soberanía de la isla.

“No creo que se pueda ejercer mucha más presión, ha dicho Trump, en un tácito reconocimiento de los niveles extremos a los que ha llegado el bloqueo a Cuba”, cuestionó el mandatario cubano.

Y completó: “La grotesca frase que ha despertado profunda indignación en el pueblo cubano solo puede interpretarse como una incitación a la masacre sin miramiento de un país que jamás ha promovido el odio hacia otro”.