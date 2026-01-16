Ordenan el traslado de Bolsonaro a un complejo penitenciario

El juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el traslado inmediato del expresidente Jair Bolsonaro a la cárcel de Papuda, situada en las afueras de Brasilia.

El ex mandatario brasileño, que cumple su condena de 27 años por planear un golpe de Estado en la Superintendencia de la Policía Federal, será trasladado para estar en mejores condiciones y recibir asistencia médica y visitas semanales de su familia.

De acuerdo con la resolución de De Moraes, el expresidente será ubicado en una instalación policial dentro del complejo penitenciario, concretamente en la sede del Batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocida como Papudinha, ubicada en el mismo predio de la cárcel de Papuda.

Hasta hace unas horas, Bolsonaro permanecía en una celda especial dentro de la Superintendencia de la Policía Federal, en condiciones distintas a las del resto de los internos.