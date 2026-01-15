Se declaró la emergencia energética y social en Bolivia

Bolivia declaró la jornada pasada, mediante un decreto, la “emergencia energética y social” debido a la crisis económica por la que atraviesa el país marcada por una inflación acumulada de 20,40% durante el año pasado y autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles. “El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, se detalla en la normativa. La norma dispone la suspensión del diésel de la lista de sustancias controladas “con el fin de garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país”. De esta manera, estas medidas adoptadas por el gobierno boliviano “tienen carácter excepcional, temporal e inmediato”.