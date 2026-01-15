Trump señaló que Groenlandia es “vital”

El presidente estadounidense, Donald Trump, sigue insistiendo en apropiarse de la isla autónoma perteneciente a Dinamarca “de una u otra forma” sin descartar, incluso, el uso de la fuerza. Trump justifica sus pretensiones al señalar que la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, es vital para la “seguridad” estadounidense y que su país debe controlarla para evitar que Rusia o China la ocupen. “Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, destacó Trump. A su vez, remarcó: “La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de Estados Unidos. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable”.

Si bien Dinamarca ha gobernado Groenlandia durante siglos, la isla ha ido avanzando gradualmente hacia la independencia desde 1979, un objetivo compartido por todos los partidos políticos elegidos para el Parlamento del territorio. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un intento de rebajar las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de Groenlandia, dijo que Copenhague está reforzando su contingente militar en la zona y trata de conseguir “una mayor presencia de la OTAN en el Ártico”.

El día de ayer, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, remarcó sus lazos con Dinamarca, por encima de las aspiraciones de Donald Trump. “Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegimos a Dinamarca. Elegimos a la OTAN. Elegimos al Reino de Dinamarca. Elegimos a la UE”. Ante esto, Trump respondió: “No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada de él, pero eso va a ser un gran problema para él”. Por su parte, la ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Energía, Justicia e Igualdad de Género, Naaja Nathanielsen sostuvo: “No tenemos intención de convertirnos en americanos. Somos sus aliados, pero no nos vemos como estadounidenses. Nos sentimos traicionados, esa retórica agresiva cuando no hemos hecho nada para que abone la idea de que Groenlandia es parte de los intereses de Estados Unidos. No es algo que nos merezcamos, ni algo que viéramos venir”.