Groenlandia prefiere a Dinamarca antes que a Estados Unidos

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo en la jornada pasada que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, que ha amenazado con hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, elegiría seguir en el país nórdico. “Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, declaró el político en conferencia de prensa que realizó junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Vale recordar, que días atrás el gobierno groenlandés se había mostrado a favor de que la OTAN se encargue de la defensa de su territorio y resaltó que esta isla “es parte del Reino de Dinamarca”.

Nielsen reiteró que Groenlandia “no está en venta” y que es un Estado de derecho, y calificó la situación de “muy, muy grave”, debido a la “enorme” presión que hay sobre este territorio. “El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos”, comentó para luego agregar: “Groenlandia está en el ojo del huracán, en medio de está presión. Pero también es una cuestión del orden mundial que conocemos. Si cae, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, había confirmado horas antes que hoy se reunirá en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir sobre este territorio autónomo danés, un encuentro en el que también participará la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt. La reunión se celebrará en la Casa Blanca y será el vicepresidente estadounidense, JD Vance, el que ejercerá de anfitrión, explicó Rasmussen.