Estados Unidos retirará sanciones a Venezuela para facilitar las ventas de petróleo

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que se reunirá con los responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) sobre su reanudación de las relaciones con Venezuela. Bessent declaró el viernes en una entrevista que casi 5 mil millones de dólares de los activos monetarios de Venezuela actualmente congelados de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI podrían utilizarse para ayudar a reconstruir la economía del país.

“Estamos levantando las sanciones sobre el petróleo que se va a vender”, dijo Bessent durante una visita a instalaciones de ingeniería de Winnebago Industries. El Tesoro estaba examinando cambios que facilitarían la repatriación a Venezuela de los ingresos de la venta del crudo almacenado, la mayor parte en buques.

“¿Cómo podemos ayudar a que eso vuelva a Venezuela, para que funcione el gobierno, funcionen los servicios de seguridad y llegue al pueblo venezolano?”, dijo respecto al análisis de las sanciones del Tesoro.

Al preguntarle cuándo podrían retirarse más sanciones a Venezuela, Bessent dijo: “Podría ser tan pronto como la próxima semana”, pero no identificó cuáles.

Las medidas son parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump para estabilizar a Venezuela y alentar el regreso de los productores de petróleo estadounidenses al país, una semana después de que las tropas de ese país capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Las sanciones estadounidenses han prohibido a los bancos internacionales y otros acreedores relacionarse con el gobierno venezolano. Las instituciones han citado estas restricciones como un impedimento para una compleja reestructuración de la deuda de 150 mil millones de dólares ampliamente vista como clave para el retorno del capital privado al país. Bessent, que controla la participación dominante de Estados Unidos en el FMI y el Banco Mundial, dijo que las dos instituciones ya se habían puesto en contacto con él respecto a Venezuela. Agregó que el Tesoro estaría dispuesto a convertir los DEG del FMI, que Venezuela tiene en el Fondo, en dólares para utilizarlos en la reconstrucción del país.