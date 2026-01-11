Maduro envió su primer mensaje desde prisión

Nicolás Maduro reapareció públicamente a través de un mensaje difundido por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en un video compartido por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí afirmó que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se encuentran “bien” y “fuertes”, a una semana de su arresto por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mensaje, según relató Maduro Guerra, buscó transmitir calma a sus seguidores y remarcar que “no pudieron vencerlo por ninguna vía”. También sostuvo que la detención requirió “una fuerza desproporcionada” de Estados Unidos, pero que su padre mantiene firmeza y ánimo de lucha. Se trata de la primera señal pública del exmandatario desde que fue trasladado a Nueva York.