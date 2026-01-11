Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió la costa sur de Italia

Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter y con epicentro en el mar Jónico sacudió ayer la costa de Reggio Calabria (sur de Italia), sin que se hayan registrado daños, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

El temblor tuvo epicentro a más de 20 kilómetros mar adentro frente a la costa jónica y a una profundidad de 65 kilómetros, y fue sentido en la ciudad de Reggio Calabria, así como en otras zonas de la región de Calabria (sur) y de la vecina isla de Sicilia (sur).

El sismo provocó momentos de temor entre la población, con varias llamadas a los servicios de emergencia y numerosos mensajes en redes sociales.

“A pesar de que el temblor se sintió claramente, el hecho de que el epicentro estuviera en el mar seguramente limitó las consecuencias”, explicó Domenico Costarella, jefe del departamento regional, que siguió las verificaciones desde la Sala Operativa de Catanzaro.

El INGV y la Protección Civil continúan monitoreando la evolución del fenómeno, también en relación con posibles réplicas.