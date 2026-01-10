La Unión Europea da luz verde al acuerdo con el Mercosur

En un encuentro llevado adelante en la jornada pasada, la mayoría de representantes de la Unión Europea votó a favor del tratado de libre comercio con el Mercosur, el bloque sudamericano conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, tras más de 25 años de negociaciones. Este paso crucial fue alcanzado pese a las importantes divisiones y la oposición de países como Francia y Hungría. Entretanto, países como Bélgica se abstuvieron de votar.

Ahora, está previsto que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien se mostró “ansiosa” por firmar el pacto comercial, viaje a Paraguay el próximo lunes a Paraguay para cumplir ese objetivo.

Pese a las reticencias de algunos miembros de la Unión Europea, el pacto comercial podía ser aprobado si alcanzaba una mayoría calificada de las naciones que representan un 65% de la población del bloque europeo, lo cual ocurrió el día de ayer. Sin embargo, posteriormente, el tratado también requerirá la aprobación del Parlamento Europeo para su entrada en vigor.

Los opositores, liderados por Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirman que el acuerdo incrementará las importaciones de productos alimenticios a bajo precio, como carne de res, aves de corral y azúcar, perjudicando a los agricultores nacionales.