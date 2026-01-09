Lula vetó la ley que podría reducir la condena de Bolsonaro por intento de golpe

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó un proyecto de ley que podría reducir la sentencia de 27 años de prisión de su predecesor Jair Bolsonaro por el fallido intento de golpe de Estado del exmandatario de ultraderecha en 2023.

El veto a la propuesta pasó a conocerse como Proyecto de Ley de Sentencia fue firmado durante una ceremonia en el Palacio do Planalto, al conmemorarse tres años del asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia de 2023.

La iniciativa de ley también apuntó a reducir las sentencias de los demás condenados en el caso, en concreto por su participación en los disturbios de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso.

“Todos los golpistas fueron juzgados de forma transparente e imparcial, y al final del juicio fueron condenados con base en pruebas contundentes”, declaró Lula en un evento en Brasilia.

Según la legislación brasileña, para que el veto de Lula da Silva sea revocado son necesarios 257 votos de la Cámara de Diputados y 41 del Senado, en una sesión conjunta. Y de lograr obtener ese número de sufragios, la propuesta entrará en vigor, aun con la negativa del mandatario.

El proyecto de ley había sido aprobado primer en la Cámara de Representantes, el pasado 10 de diciembre, con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención.

Lula ya había anunciado el veto el pasado 18 de diciembre. El mandatario brasileño advirtió que quienes atentaron contra la democracia “tienen que pagar”.

Bajo este argumento anticipó que no firmará la iniciativa de ley para reducir la pena de prisión a Bolsonaro. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado y estaba pendiente la firma de Lula, lago que finalmente ha descartado.

“Con el debido respeto al Congreso, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré (...) Tengo derecho a vetarlo, y luego ellos tienen derecho a revocar o no mi veto”, había anticipado Lula a la prensa hace más de dos semanas.