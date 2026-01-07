Del enfrentamiento al diálogo: Trump llamó a Petro en medio de la tensión

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó para este miércoles a una marcha en distintos puntos del país en rechazo a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en defensa de la soberanía nacional. La movilización, que tenía como epicentro la Plaza de Bolívar de Bogotá, incluía consignas simbólicas como concurrir vestidos de blanco y exhibir una misma bandera, en un llamado a la unidad popular frente a la presión externa.

El tono inicial de la convocatoria fue épico y confrontativo, en respuesta directa a declaraciones de Trump, quien había deslizado la posibilidad de una operación militar en Colombia, comparándola con acciones recientes en la región. “No soy ilegítimo ni soy narco; solo tengo como bien mi casa familiar, que aún pago con mi sueldo”, había respondido Petro, rechazando de plano cualquier insinuación sobre su legitimidad o vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado pocas horas antes del discurso presidencial. Según informó el sistema de medios públicos de Colombia, Petro y Trump mantuvieron una conversación telefónica que se extendió por aproximadamente una hora, la primera entre ambos mandatarios. El contacto se produjo tras una llamada del presidente colombiano, en medio de la creciente tensión diplomática.

Desde Washington, Trump confirmó el diálogo y señaló que Petro lo llamó para “explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos”, destacando el tono de la conversación. “Aprecio su llamada y su tono, y espero conocerlo en un futuro próximo”, escribió el mandatario estadounidense, quien además anunció que invitó a su par colombiano a reunirse en la Casa Blanca.

La noticia del contacto entre ambos líderes se conoció mientras avanzaban las movilizaciones y antes de que Petro tomara la palabra ante sus seguidores, lo que atenuó el clima de confrontación directa que había marcado la convocatoria original.

El episodio dejó en evidencia la volatilidad del conflicto y abrió una nueva etapa en la relación bilateral, que pasó en cuestión de horas de la amenaza y la movilización callejera a la posibilidad de un encuentro diplomático de alto nivel en Washington.