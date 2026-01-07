Al menos cinco muertos en Francia por la ola polar

Producto de las bajas temperaturas en el viejo continente, en las últimas horas perdieron la vida cinco personas en Francia. Varios de estos fallecidos murieron a causa de accidentes de tránsito, donde los autos terminaron colisionando producto del hielo en el asfalto. En el resto de los países, si bien no se produjeron muertes, la situación también es de caos absoluto. Países Bajos registró temperaturas por debajo de -10 °C que paralizaron los trenes el día de ayer. Además, el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam experimentó un segundo día de cancelaciones, con más de 400 vuelos anulados. Por su parte, en el Reino Unido, el termómetro cayó a -12,5 °C. Hungría es otro de los territorios afectados, ya que viene afrontando varios días seguidos de nevadas intensas, lo que genera la cancelación de algunos medios de transporte y el corte parcial de rutas y autopistas.