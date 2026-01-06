Siguen los bombardeos en Ucrania

Las autoridades de Ucrania informaron que durante la noche de ayer sucedieron nuevos ataques aéreos contra el territorio, lo que provocó la muerte de dos personas además de daños materiales. Según el gobierno ucraniano, durante la última semana Rusia empleó más de dos mil drones, bombas guiadas y misiles. “Esta semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 1.070 bombas guiadas, casi mil drones de ataque y seis misiles”, escribió el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski. Asimismo, confirmó que la población vive en estado de alerta constante. “La estabilidad y la predictibilidad de la ayuda para Ucrania es lo que puede llevar a Moscú hacia la diplomacia”, sostuvo.

Bajo este contexto, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la toma de la localidad de Podoli, ubicada en las cercanías de la ciudad estratégica de Kúpiansk.

Por lo pronto, Zelenski se prepara para viajar a París esta semana, donde se llevará a cabo una cumbre clave. El mandatario confirmó que ha compartido con sus socios todos los documentos necesarios para acelerar las propuestas de paz.