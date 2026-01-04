Tribunal Supremo de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma la presidencia

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dispuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera inmediata la presidencia del país, en carácter temporal y cautelar, ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro. La decisión fue comunicada en cadena nacional y se fundamenta en la detención del mandatario durante un operativo militar estadounidense en Caracas.

Su rol como segunda al mando desde 2018 y actual ministra de Hidrocarburos la coloca en el centro de la escena política.

Con una extensa trayectoria en el chavismo, Rodríguez ocupó cargos clave en Economía, Finanzas, Comunicación e Información, además de haber sido canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Su primer puesto en el Ejecutivo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el gobierno de Hugo Chávez.