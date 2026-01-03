Intervención militar de EE. UU. en Venezuela: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

La madrugada en Venezuela estuvo marcada por explosiones en distintos puntos del territorio, resultado de un ataque aéreo que derivó en un estado de conmoción nacional. El gobierno de Caracas denunció que la acción constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y expresó su rechazo ante la comunidad internacional.

Horas después, Donald Trump comunicó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela en un avión bajo custodia estadounidense. El mandatario norteamericano aseguró que la operación se realizó en coordinación con fuerzas de seguridad y adelantó que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que se desconoce el paradero de Maduro y exigió a Washington una prueba de vida. La tensión se mantiene mientras se esperan nuevas precisiones sobre el operativo y sus consecuencias políticas y diplomáticas.