Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió el suroeste de México

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró ayer en México a las 7.58 hora local, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer por medio de sus redes sociales que se reportaron 12 personas lesionadas, caída de postes y árboles, así como varias denuncias por falta de suministro eléctrico en diversas colonias. En otro mensaje, Brugada señaló que el sistema de altavoces de la Ciudad de México tuvo una efectividad del 98%.

Tras el movimiento, helicópteros de la policía capitalina comenzaron a sobrevolar el centro de la Ciudad de México para realizar tareas de monitoreo y evaluación

Durante el sismo, un hombre de 60 años, que bajaba las escaleras, se tropezó y cayó, en la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, también confirmó el fallecimiento de una mujer de 56 años tras un colapso de su vivienda

El sismo también impactó en la agenda oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió de manera anticipada su conferencia matutina al escucharse la alerta sísmica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, del que evacuaron tanto la mandataria como los periodistas presentes.

En un mensaje posterior, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del temblor y señaló que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, a quien convocó de inmediato al Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar posibles daños.

La presidenta indicó además que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, siguen con las tareas de evaluación en las zonas correspondientes. Finalmente, agradeció a la población por mantener la calma durante la emergencia. “Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera”, expresó.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México. Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país. El sismo dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.