La presidenta de México garantizó “reparación integral” a familiares tras accidente de tren

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum garantizó que su gobierno realizará una “reparación integral” del daño a las víctimas y familiares de lo que fue el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado sureño de Oaxaca, que dejó 13 muertos y casi un centenar de heridos. La gobernante mexicana, que visitó a las personas que permanecen hospitalizadas, señaló que hasta el momento se ha otorgado un primer apoyo de 30.000 pesos, unos 1.670 dólares, a las familias de los afectados, pero garantizó que habrá “una reparación integral del daño” conforme determinen la aseguradora y la Fiscalía General de la República. “A todos se les va apoyar tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, afirmó.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que 36 personas continúan hospitalizadas tras el accidente, y aseguró que existe seguimiento médico y acompañamiento permanente tanto a lesionados como a familiares de las personas fallecidas. Por lo pronto, aún se desconocen las causas del accidente, pero ya han comenzado las investigaciones.